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3 часа назад

Обновленная Honda Fit RS получила тюнинг от Mugen

Motor.ru

В августе Honda анонсировала обновление компактной модели Fit, которая на европейском рынке известна как Honda Jazz, а к осеннему старту продаж рестайлингового автомобиля подоспела и версия от придворного тюнинг-ателье Mugen. Несмотря на отсутствие в линейке Honda Fit заводской «заряженной» версии Type R, получить как минимум визуальный аналог подобной модификации можно с помощью анонсированного комплекта деталей от признанных специалистов по тюнингу.

Обновленная Honda Fit RS получила тюнинг от Mugen
Фото: Motor.ruMotor.ru

Обновление модели оказалось достаточно скромным — поменялись бамперы и решётка радиатора, в салоне появился новый руль, а технические изменения коснулись повышения мощности. На ноябрь намечена премьера Honda Fit RS с двигателем внутреннего сгорания, подробностей о которой пока нет, но зато есть вся информация об обвесе от Mugen.

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Комплект деталей, помимо многочисленных шильдиков, включает в себя новый передний бампер с изменённой решёткой радиатора, стилизованные под карбон вставки в воздухозаборники на крыльях и аналогичные по дизайну накладки на зеркала заднего вида, псевдокарбоновая накладка на дверь багажника, визуально объединяющая фонари, а также новый задний бампер.

Владельцам рестайлинговой Honda Fit в ателье также предлагают 17-дюймовые колёса и широкий перечень аксессуаров для салона, включая коврики и накладки на пороги. О технических изменениях в Mugen не сообщают, но не исключено, что с дебютом бензиновой RS-версии для нее предложат и доработки силовой установки.

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