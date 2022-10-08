Обновленная Honda Fit RS получила тюнинг от Mugen

В августе Honda анонсировала обновление компактной модели Fit, которая на европейском рынке известна как Honda Jazz, а к осеннему старту продаж рестайлингового автомобиля подоспела и версия от придворного тюнинг-ателье Mugen. Несмотря на отсутствие в линейке Honda Fit заводской «заряженной» версии Type R, получить как минимум визуальный аналог подобной модификации можно с помощью анонсированного комплекта деталей от признанных специалистов по тюнингу.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Обновление модели оказалось достаточно скромным — поменялись бамперы и решётка радиатора, в салоне появился новый руль, а технические изменения коснулись повышения мощности. На ноябрь намечена премьера Honda Fit RS с двигателем внутреннего сгорания, подробностей о которой пока нет, но зато есть вся информация об обвесе от Mugen.

Комплект деталей, помимо многочисленных шильдиков, включает в себя новый передний бампер с изменённой решёткой радиатора, стилизованные под карбон вставки в воздухозаборники на крыльях и аналогичные по дизайну накладки на зеркала заднего вида, псевдокарбоновая накладка на дверь багажника, визуально объединяющая фонари, а также новый задний бампер.