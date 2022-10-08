Bentley сделала пастельные спорткары в честь Голливуда

Полку специальных версий автомобилей Bentley прибыло — по заказу американского дилерского центра Bentley Beverly Hills создана специальная линейка кабриолетов Bentley Continental GTC Speed. Модель посвящена золотой эпохе Голливуда 30-х годов и популярному в ту эпоху стилю ар-деко. Вдохновлённое автомобилями начала прошлого века и стилем кинозвёзд Мэри Пикфорд, Дугласа Фэрбенкас, Уилла Роджерса, Рудольфа Валентино и других, новое исполнение Continental GTC Speed отличается в первую очередь особым декором.

Фото: Bentley Bentley

Все спорткары окрашены в пастельные оттенки, в тон которым выполнены 22-дюймовые 10-спицевые колёсные диски с контрастной светлой полосой по ободу. Салон получил декоративные вставки из светлого деревянного шпона, который сочетается с кремовой кожей и прострочкой такого же оттенка. Но оформление кузова и интерьера у каждой из версий отличается.

Автомобиль нежно-голубого цвета Jetstream II имеет отделанный тёмно-синей кожей салон Imperial Blue, кабриолет серо-зелёного оттенка Sage Green получил обивку интерьера кожей цвета Cumbrian Green, а нежно-розовый кузов цвета Hollywood Blush у третьего спорткара дополнен салоном тёмно-красного цвета Cricketball.

Все три модели получили в базовой комплектации опциональные пакеты Styling, Touring и City, а на подсвечиваемой накладке порогов красуется надпись «The Beverly Hills», выполненная характерным для 30-х годов шрифтом.