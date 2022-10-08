Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
3 часа назад

Bentley сделала пастельные спорткары в честь Голливуда

Motor.ru

Полку специальных версий автомобилей Bentley прибыло — по заказу американского дилерского центра Bentley Beverly Hills создана специальная линейка кабриолетов Bentley Continental GTC Speed. Модель посвящена золотой эпохе Голливуда 30-х годов и популярному в ту эпоху стилю ар-деко. Вдохновлённое автомобилями начала прошлого века и стилем кинозвёзд Мэри Пикфорд, Дугласа Фэрбенкас, Уилла Роджерса, Рудольфа Валентино и других, новое исполнение Continental GTC Speed отличается в первую очередь особым декором.

Bentley сделала пастельные спорткары в честь Голливуда
Фото: BentleyBentley

Все спорткары окрашены в пастельные оттенки, в тон которым выполнены 22-дюймовые 10-спицевые колёсные диски с контрастной светлой полосой по ободу. Салон получил декоративные вставки из светлого деревянного шпона, который сочетается с кремовой кожей и прострочкой такого же оттенка. Но оформление кузова и интерьера у каждой из версий отличается.

Автомобиль нежно-голубого цвета Jetstream II имеет отделанный тёмно-синей кожей салон Imperial Blue, кабриолет серо-зелёного оттенка Sage Green получил обивку интерьера кожей цвета Cumbrian Green, а нежно-розовый кузов цвета Hollywood Blush у третьего спорткара дополнен салоном тёмно-красного цвета Cricketball.

Все три модели получили в базовой комплектации опциональные пакеты Styling, Touring и City, а на подсвечиваемой накладке порогов красуется надпись «The Beverly Hills», выполненная характерным для 30-х годов шрифтом.

Технических доработок исполнение Beverly Hills не подразумевает — Bentley Continental GTC Speed сохранили 6,0-литровый мотор W12, развивающий 650 лошадиных сил, в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Тираж линейки, посвященной Голливуду, будет ограничен, но ни количество запланированных к производству кабриолетов, ни их стоимость британский автопроизводитель не называет.

Автоновости,Bentley Continental,Bentley,Рудольф Валентино,Уилл Роджерс,Мэри Пикфорд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители