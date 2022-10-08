Стало известно точное время запуска автомобильного движения по Крымскому мосту. Машины пустят сегодня, после 16.00 (Мск). При этом поток будет реверсивным. Об этом заявили в Минтрансе РФ.

«Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме», – сказал министр транспорта России Виталий Савельев.

Он также отметил, что дал поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, «в том числе по проведению усиленного досмотра».