Стало известно точное время запуска автомобильного движения по Крымскому мосту. Машины пустят сегодня, после 16.00 (Мск). При этом поток будет реверсивным. Об этом заявили в Минтрансе РФ.
«Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме», – сказал министр транспорта России Виталий Савельев.
Он также отметил, что дал поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, «в том числе по проведению усиленного досмотра».
Ранее глава почты Украины Игорь Смилянский порадовался взрыву на Крымском мосту. В ходе инцидента погибли по меньшей мере три человека.