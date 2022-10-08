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3 часа назад

Rolls-Royce отзывает новый Phantom из-за проблем с фарами

Motor.ru

Обновлённый седан Rolls-Royce Phantom стал фигурантом очередной сервисной кампании, связанной с отзывом автомобилей для бесплатного ремонта по причине заводской неисправности. Как и полагается столь статусной модели, выпуск которой ограничен крайне небольшими тиражами, обязательный визит в сервис коснётся далеко не всех проданных и поставленных клиентам седанов. Если быть точнее, то под отзыв подпадают всего лишь два экземпляра новых Phantom, проданных в США.

Rolls-Royce отзывает новый Phantom из-за проблем с фарами
Фото: Rolls-RoyceRolls-Royce

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о проведении отзыва в США двух Rolls-Royce Phantom 2023 модельного года, на которые установлены дефектные фары. Как заявляет британский автопроизводитель, неисправные элементы оказались на собранных с 12 по 14 июля 2022 года автомобилях.

Причиной отзыва стало отсутствие элементов светоотражающего покрытия на внутренней части фар. Из-за этого светотехника, во-первых, не соответствует установленным в США требованиям, во-вторых, автомобиль недостаточно эффективно освещает дорогу — в первую очередь у водителя возникнут проблемы с распознаванием дорожных знаков при включенном ближнем свете. О проблеме с фарами Rolls-Royce сообщила австрийская компания ZKW Group, которая поставляет светотехнику.

Получив 6 сентября эту информацию, британский автопроизводитель немедленно установил машины, на которых оказались бракованные элементы, и инициировал сервисную кампанию. При этом в Rolls-Royce подчеркнули, что автомобили ещё не поставлены клиентам и находятся в дилерских центрах в США — неполадки будут устранены ещё до передачи седанов покупателям.

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