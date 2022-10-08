АвтоВАЗ прекратил производство базовых Lada Granta и повысил цены

АвтоВАЗ прекратил производство базовых Lada Granta в исполнении Classic`22: в прайс-листы добавлено новое исполнение Classic`22 Advance с двумя подушками безопасности и расширенным оснащением. Цены выросли: теперь самая дешёвая Granta в кузове седан стоит 749 900 рублей, лифтбек обойдётся в 769 900 рублей, а кросс-универсал — в 818 900 рублей. Прибавка составляет от 71 600 до 76 600 рублей в зависимости от типа кузова.

Фото: Lada Lada

Если верить официальному сайту Lada.ru, то в настоящий момент на заводе собирают только универсалы Granta вовсе без подушек безопасности. Двухобъёмная версия временно стала самой доступной: комплектация Classic`22 стоит от 705 300 рублей.

Сборка Classic'22 Advance отличается от предыдущей базовой комплектации Classic'22 не только парой подушек безопасности: на заводе снова начали ставить модуль «ЭРА-ГЛОНАСС», появились подогрев передних сидений и аудиосистема с поддержкой USB, SD-карт и Bluetooth.

Кондиционера не предусмотрено, поэтому покупатель окажется перед непростым выбором. Дело в том, что для седанов и лифтбеков Granta разница между комплектациями Classic`22 Advance и Classic'22 Кондиционер составляет всего шесть тысяч рублей, поэтому нужно либо соглашаться на «лишнюю» подушку безопасности и магнитолу, либо выбирать кондиционер.

Электронные системы вроде ABS и ESP для Lada Granta до сих пор не предлагают ни за какие деньги, хотя цены практически вернулись к уровню августа, когда антиблокировочная система входила в базовую комплектацию.