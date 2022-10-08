Глава МЧС дал совет автомобилистам после ЧП на Крымском мосту

Автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок в сторону Крыма. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков, передает РИА Новости.
«Хотел бы обратиться к автолюбителям, чтобы воздержались от этого направления сейчас, если это возможно, потому что машины передвигаются партиями примерно по 60 машин в одну сторону», - сказал Куренков.
По его словам, с 19.000 (Мск) на мосту восстановлен автомобильный трафик, но при этом «подключено реверсивное движение».
Ранее Минтранс РФ сообщил, что в субботу вечером поезда вновь пойдут по Крымскому мосту.