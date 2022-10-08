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2 часа назад

Глава МЧС посоветовал водителям воздержаться от поездок в сторону Крыма

Майк Габриелян

Автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок в сторону Крыма. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков, передает РИА Новости.

Глава МЧС дал совет автомобилистам после ЧП на Крымском мосту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хотел бы обратиться к автолюбителям, чтобы воздержались от этого направления сейчас, если это возможно, потому что машины передвигаются партиями примерно по 60 машин в одну сторону», - сказал Куренков.

По его словам, с 19.000 (Мск) на мосту восстановлен автомобильный трафик, но при этом «подключено реверсивное движение».

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Ранее Минтранс РФ сообщил, что в субботу вечером поезда вновь пойдут по Крымскому мосту.

Автоновости,Александр Куренков,Владимир Путин,Минтранс РФ,
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