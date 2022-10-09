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4 часа назад

Рассекречена дата премьеры нового гиперкара Ferrari

Motor.ruиещё 2

В 2023 году итальянская марка Ferrari вернётся в гонки спортпрототипов — в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA World Endurance Championship заводская команда из Маранелло будет представлена с новым прототипом класса Le Mans Hypercar. Автомобиль, который в настоящее время подвергается интенсивным испытаниям, будет официально представлен публике в конце октября. Презентация новейшего гиперкара станет главным событием фирменного праздника Ferrari Finali Mondiali в Италии.

Рассекречена дата премьеры нового гиперкара Ferrari
Фото: FerrariFerrari

Никакой официальной информации о новинке до сих пор нет, однако известно, что новый — пока ещё безымянный — прототип получит гибридную силовую установку, как того требует технический регламент. Суммарная пиковая мощность бензинового двигателя и электрической надстройки не может превышать 680 лошадиных сил.

Это, равно как и ряд других параметров, прописано в правилах. В остальном у инженеров Ferrari развязаны руки, так что будет весьма интересно узнать, какую интерпретацию регламента они выберут.

Вместе с гиперкаром, который ознаменует возвращение Ferrari в «24 часа Ле-Мана» ровно спустя полвека после выступления прототипа Ferrari 312 PB, состоится публичный дебют и другой гоночной модели. На трассе «Имола», где пройдет Ferrari Finali Mondiali-2022, покажут и новейшее купе Ferrari 296 GT3, которое также дебютирует в гонках в 2023 году. Премьера обеих моделей намечена на 30 октября.

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