Рассекречена дата премьеры нового гиперкара Ferrari

В 2023 году итальянская марка Ferrari вернётся в гонки спортпрототипов — в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA World Endurance Championship заводская команда из Маранелло будет представлена с новым прототипом класса Le Mans Hypercar. Автомобиль, который в настоящее время подвергается интенсивным испытаниям, будет официально представлен публике в конце октября. Презентация новейшего гиперкара станет главным событием фирменного праздника Ferrari Finali Mondiali в Италии.

Фото: Ferrari Ferrari

Никакой официальной информации о новинке до сих пор нет, однако известно, что новый — пока ещё безымянный — прототип получит гибридную силовую установку, как того требует технический регламент. Суммарная пиковая мощность бензинового двигателя и электрической надстройки не может превышать 680 лошадиных сил.

Это, равно как и ряд других параметров, прописано в правилах. В остальном у инженеров Ferrari развязаны руки, так что будет весьма интересно узнать, какую интерпретацию регламента они выберут.