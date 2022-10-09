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4 часа назад

Everrati показала электрический Porsche 964

Motor.ru

Британская компания Everrati Automotive Limited, которая специализируется на конвертации классических автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в электромобили, представила свой очередной проект. На сей раз в качестве базовой модели был взят спорткар Porsche 964 с открытым верхом — кабриолет дополнил гамму из анонсированных ранее купе и тарги этого же поколения. У клиентов теперь будет выбор не просто из трёх вариантов электромобиля, но и из двух вариантов мощности для каждого.

Everrati показала электрический Porsche 964
Фото: EverratiEverrati

Особенностью всех проектов Everrati является «обратимость» конверсии, поскольку все компоненты электрической силовой установки размещаются на штатных креплениях двигателя, коробки передач и прочих элементах автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, что позволяет при необходимости вернуть спорткар к оригинальному состоянию.

Заднеприводный кабриолет можно оснастить электромотором на 450 или 510 лошадиных сил в сочетании с аккумулятором на 62 киловатт-часа, что позволяет без подзарядки проезжать до 320 километров. В качестве опции предложена регулируемая подвеска TracTive.

Визуально электрическая модель ничем не отличается от обычного Porsche 964 — остаются даже выхлопные трубы. Стоимость кабриолета от Everrati не названа, но аналогичное купе обойдется не менее чем в 260 тысяч долларов, не считая стоимости исходного автомобиля. Повлияет на цену и вариант отделки, коих предложено три — Pure, Signature и Gulf Signature.

Автоновости,Porsche,
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