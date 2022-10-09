Показана лимитированная серия, которой завершится выпуск Ford GT

Производство суперкара модели Ford GT завершат в конце текущего года специальной серией LM Edition. Всего будет построено 22 экземпляра таких транспортных средств.

Фото: Car.ru Car.ru

По заявлению представителей автобренда, каждое авто несёт в себе некоторую частицу гоночного автомобиля, который финишировал третьим в 2016 году в рамках автогонки «24 часа Ле-Мана». Стоит напомнить, что первый успешный заезд марки Ford наблюдался на Ле-Мане в 1966 году.

Уже через полстолетия в 2016 году, два автомобиля американского автобренда смогли занять первую и третью позицию по классу GTE Pro. Между этими транспортными средствами разместился болид Ferrari. Марки серьёзно соперничали и пятьдесят лет назад. Данное гонке была посвящена серия LM Edition.

Тогда на третьем месте разместился Ford GT. Авто команды Chip Ganassi был дан бортовой номер 69. Коленвал силового агрегата этой машины измельчили в крошку, которая была добавлена в состав, предназначенный для проведения печати в формате 3D фирменного шильдика в районе передней панели версии LM Edition. Из этого следует, что все 22 единицы модели будут наделены фрагментом призового суперкара.

Каждый образец Ford GT в исполнении LM Edition похвастается красными либо синими акцентами в салонной и кузовной отделке. Речь идёт об отсылке к ливрее авто-триумфаторов известного марафона 2016 года.

Среди интересных особенностей транспортных средств стоит отметить оснащение авто 20-дюймовыми карбоновыми дисками закреплёнными титановой гайкой и креслами в салоне машины различных расцветок.

Суперкар комплектуется 3,5-литровой силовой установкой Ford EcoBoost, которая способна генерировать 669 лошадиных сил. Данное транспортное средство способно разгоняться до первой «сотни» за 3,5 сек. Максимальная скорость модели составляет 350 км/час.