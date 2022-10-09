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3 часа назад

Новый спорткар Nissan Z сделали мощнее

Motor.ruиещё 1

Представленный летом 2021 года спорткар Nissan Z стал одной из главных новинок в сегменте бюджетных моделей. Несмотря на то, что продажи автомобиля уже начались, тюнинга для новинки предложено не так и много — пока небольшое количество аксессуаров для модели предложило придворное тюнинг-ателье Nismo, а также ряд частных компаний. Одной из них стало американское ателье AMS, которое подготовило вариант повышения мощности двигателя путем относительно скромных и недорогих его доработок.

Новый спорткар Nissan Z сделали мощнее
Фото: AMSAMS

Единственным пока доступным для модели двигателем является битурбомотор V6 объемом 3,0 литра, который развивает 405 лошадиных сил. Силовой агрегат сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой или с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Специалисты AMS, установив новую впускную систему и новый выхлоп, дополнив их нештатным интеркулером и перепрограммировав блок управления двигателем под высокооктановый бензин, смогли увеличить отдачу мотора до 510 лошадиных сил.

Если владелец Nissan Z не собирается ничего устанавливать на свой автомобиль, но получить прибавку в мощности желает, то можно ограничиться чип-тюнингом. За счёт одной только перепрошивки модуля управления мотором можно получить 440 сил.

Стоимость доработок в AMS не называют, зато компания из Чикаго уже анонсировала более глобальные доработки нового спорткара, которые позволят за счет масштабного вмешательства в двигатель снять ещё больше лошадиных сил.

Автоновости,Nissan,
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