Ford показал новый гоночный Mustang

Премьера нового поколения культовой модели Mustang состоялась в сентябре 2022 года и в рамках показа дорожной версии спорткара Ford анонсировал сразу шесть гоночных модификаций, которые должны выйти на трассы по всему миру в 2023-2024 годах. Первым подготовленным для автоспорта исполнением стал Ford Mustang GT Supercar Gen3, который в продемонстрировали в деле в Австралии. Новинка создана известной командой Dick Johnson Racing совместно с заводским подразделением Ford Performance.

Фото: Ford Ford

Технические подробности о новинке, публичный дебют которой приурочили к культовой гонке Bathurst 1000 на трассе «Маунт-Панорама», не раскрываются. Известно лишь, что гоночная версия построена на базе автомобиля с 5,0-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью свыше 600 лошадиных сил.

Первый новый Mustang GT Supercar Gen3 на трассу в рамках демонстрационных кругов вывел трёхкратный победитель Bathurst 1000 Дик Джонсон, команда которого и строила автомобиль. В гонках использовать спорткар помимо Dick Johnson Racing будут коллективы Tickford Racing, Grove Racing, Blanchard Racing Team и Walkinshaw Andretti United.

Помимо серии Supercars, новый спорткар Ford будет подготовлен для чемпионата сток-каров NASCAR Cup Series и младшего дивизиона NASCAR Xfinity Series, а также для национального чемпионата по дрэг-рейсингу National Hot Rod Association в зачете NHRA Factory X.