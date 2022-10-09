Первые проехавшие по Крымскому мосту рассказали о проверках ГИБДД

«Нас пропустили сотрудники, ничего про прицеп не сказали. И когда мы доехали до последнего съезда, вышел сотрудник и сказал: "Я вас с прицепом не пущу, разворачивайтесь, езжайте на паром". Паромов не было, мы вернулись обратно, решили поехать вокруг. Когда проезжали один заезд в районе поворота на порт Кавказ, смотрим, что там стоят сотрудники и нет вообще пробки. Мы к ним подъехали, спрашиваем, можно ли с прицепом. Нам говорят, что можно, мы заезжаем и собираем все абсолютно пробки, которые через Тамань объехали. Если бы не эта ситуация, мы бы проехали Крымский мост часа за 4, а так у нас вышло 12», — поделилась Анастас.