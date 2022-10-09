Первые проехавшие по Крымскому мосту рассказали о проверках ГИБДД

После возобновления автомобильного движения по Крымскому мосту, частично разрушенному после взрыва, были усилены меры контроля. Об этом «Ленте.ру» сообщила жительница Кубани Олеся Анастас, которая в числе первых проехала по нему после ЧП. Она рассказала, как проходят проверки ГИБДД.
Вечером 8 октября Анастас выехала из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае в Ялту.
«До Темрюка мы доехали быстро без всяких проблем. Нас несколько раз останавливали, спрашивали, куда мы едем, говорили: "Знаете, что там затруднено движение?" Мы говорили, что знаем, но нам обязательно надо ехать, и нас пропускали. Несколько раз останавливали сотрудники ГИБДД и каждый раз пропускали дальше. У нас внештатная ситуация — мы на легковом автомобиле, но с прицепом. И нигде нет информации, можно ли ехать с прицепом или нет. Есть только [информация], что [пропускают] легковые автомобили и автобусы, а дальше ничего», — рассказала местная жительница.
Самый удобный маршрут с минимальным количеством пробок навигатор построил через Тамань, объяснила она.
«Нас пропустили сотрудники, ничего про прицеп не сказали. И когда мы доехали до последнего съезда, вышел сотрудник и сказал: "Я вас с прицепом не пущу, разворачивайтесь, езжайте на паром". Паромов не было, мы вернулись обратно, решили поехать вокруг. Когда проезжали один заезд в районе поворота на порт Кавказ, смотрим, что там стоят сотрудники и нет вообще пробки. Мы к ним подъехали, спрашиваем, можно ли с прицепом. Нам говорят, что можно, мы заезжаем и собираем все абсолютно пробки, которые через Тамань объехали. Если бы не эта ситуация, мы бы проехали Крымский мост часа за 4, а так у нас вышло 12», — поделилась Анастас.
Меры контроля на самом Крымском мосту в разы усилены. Досматривают все транспортные средства и всех пассажиров, рассказала Анастас.
«Если машина загружена, то пропускают через рентген. У нас был пустой прицеп и просто сумка с одеждой. Тогда пассажиры проходят досмотр, как в аэропорту, через рамку, а машину пустую просто досматривают сотрудники, поэтому две очереди. Собирают порядка 100 машин, едем колонной, впереди и сзади сопровождают машины с мигалкой», — заключила местная жительница.
Взрыв на Крымском мосту произошел в 6 часов утра 8 октября. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), на мосту взорвался грузовой автомобиль, это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Также повреждены два автомобильных пролета моста в направлении полуострова.
Агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что подрыв на Крымском мосту произошел в результате спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). Официально эту информацию СБУ пока не комментирует.
После ЧП движение по мосту было приостановлено. После 16 часов был разрешен проезд для легковых автомобилей и автобусов, для грузовиков заработала паромная переправа. Вечером возобновилось железнодорожное сообщение. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва и пожара на Крымском мосту в 200–500 миллионов рублей.
Сразу после сообщений о взрыве на крымских заправках возникли очереди, люди стали скупать бензин, в том числе в канистрах. В супермаркетах также возник ажиотаж. При этом в начале дня было введено ограничение на продажу ряда товаров, но позже его отменили.