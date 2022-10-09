«На снабжение Крыма в целом, я думаю, это не особенно повлияет. Потому что он имеет запасы на 1,5-2 месяца, за это время мост починят. Сейчас идёт реверсивное движение легкового автомобиля по одной уцелевшей части моста, тяжелогружёные машины не пускают, потому что могут быть повреждения [в конструкции моста — прим. ГМ] от взрывной волны. Она может нанести микроповреждения, которые сразу не обнаружишь. Торопиться тут не надо, поспешишь — людей насмешишь.