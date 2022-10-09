Это займёт около двух недель, однако предстоит провести масштабную экспертизу, чтобы выявить все микротрещины от взрывной волны.
Поэтому не следует спешить с докладами и гнаться за сроками, сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.
Депутат выразил уверенность, что на снабжении Крыма эта ситуация не скажется, потому что полуостров обеспечен всем необходимым на два месяца.
«На снабжение Крыма в целом, я думаю, это не особенно повлияет. Потому что он имеет запасы на 1,5-2 месяца, за это время мост починят. Сейчас идёт реверсивное движение легкового автомобиля по одной уцелевшей части моста, тяжелогружёные машины не пускают, потому что могут быть повреждения [в конструкции моста — прим. ГМ] от взрывной волны. Она может нанести микроповреждения, которые сразу не обнаружишь. Торопиться тут не надо, поспешишь — людей насмешишь.
В оценках и расчётах обязательно должны участвовать люди, которые его строили. Здесь надо внимательно посмотреть на опору моста, исследовать подводную часть, посчитать тротиловый эквивалент. Логистика уменьшилась в два раза автомобильная, раз одна полоса работает. Нужно провести нормальную железобетонную экспертизу, не пропустить ни одного миллиметра, не гнаться за скоростью, не гнаться за докладами, чтобы всё было чётко и качественно сделано. Само восстановление — два пролёта восстановить — это дело нескольких недель, сроки небольшие».
Колесник выразил желание сам принять участие в экспертной комиссии по восстановлению Крымского моста. Он подчеркнул, что проверкой должны заниматься люди из разных ведомств, чтобы исключить возможность сговора.
Сейчас проезд по мосту разрешён только для легковых автомобилей. До особого распоряжения грузовики продолжат отправлять паромами. Ранее глава крымского парламента заявил, что повреждения на Крымском мосту оперативно будут восстановлены. По его словам, они не носят тяжёлого характера.
Взрыв грузовика на Крымском мосту произошёл в 06:07 мск 8 октября. В результате два автомобильных пролёта моста упали в воду, а семь цистерн состава, двигавшегося по железнодорожному полотну рядом, загорелись.