ГАЗ начал собирать электрические «Газели»

На заводе ГАЗ начали серийное производство электро-«Газелей». Модель называется GAZelle e-NN. Пока автомобили производятся небольшими сериями. Электродвигатели ставят на микроавтобусы, фургоны, грузопассажирские автомобили и бортовые грузовики. Цены на новинку стартуют от 6 млн рублей. Это в полтора раза дороже обычной «Газели».
Одного заряда батареи будет хватать на 120 километров, но производители заявляют, что это значение можно увеличить до 200 километров по желанию заказчика. Максимальная скорость автомобиля — 100 километров в час.
Мнение о GAZelle e-NN ведущего телеканала «Авто плюс» Павла Федорова:
«Появление электрической «Газели» имеет давние корни. Первую вообще сделали в 2007 году, и тогда просто была программа Лужкова, ориентированная на электротранспорт, чистый транспорт для Москвы собирались закупать, и вот тогда начали экспериментировать. После этого немцы делали электрическую «Газель». То, что сейчас произошло, — «Газель НН электро» — это логичное продолжение, пока что китайские батареи, возможно, будет «Росатом» производить отечественные, это литиево-ионные батареи, они годятся для быстрой зарядки, что очень важно, потому что запас хода либо 150, либо 200 километров, если большой блок батареи стоит.
Естественно, это корпоративная история, уже вроде как в виде экспериментов собирались сделать партию для «Почты России» для перевозок по Москве, потому что электротранспорт пользуется бесплатной парковкой. Она тихая, плавная, это тоже важно, она практически не расходует колодки. Конечно, дорогие пока батареи и вопрос зарядки. Если это большая структура типа «Почты России», курьерской службы, то у них есть свои большие и быстрые терминалы, где они смогут это все заряжать, потому что 200 километров, если по черте города ездить, это более или менее, зимой они превратятся в 120. Но на этот случай имеется бак с соляркой, штатно уже стоит, то есть на обогрев салона электричество не расходуется и на обогрев батареи. Это принцип электробусов, где тоже стоит печка, которая «Евро-0» на самом деле, никакой экологии уже нет.
Я думаю, почему поторопились сейчас с «Газель НН», дело в том, что еще два электропроекта стартовали, и они взяли за основу конкурента, это «УАЗ Профи», его «Технополис Москва» собирает и «Нижегородец», ЭВМ ПРО сейчас собирает в Москве, сейчас собирается уже серийно делать, и «Нижегородец» собирает в Нижнем же на базе «УАЗ Профи» электромобили, я думаю, что ГАЗ посмотрел, что конкуренты уже начали их догонять и обгонять, а у них эта разработка аж с 2007 года, и поэтому они поторопились и решили выпустить серийную машину».
Подзарядить GAZelle e-NN можно до 80% за 30 минут при наличии мощного зарядного терминала.