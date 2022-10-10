ГАЗ начал собирать электрические «Газели»

Естественно, это корпоративная история, уже вроде как в виде экспериментов собирались сделать партию для «Почты России» для перевозок по Москве, потому что электротранспорт пользуется бесплатной парковкой. Она тихая, плавная, это тоже важно, она практически не расходует колодки. Конечно, дорогие пока батареи и вопрос зарядки. Если это большая структура типа «Почты России», курьерской службы, то у них есть свои большие и быстрые терминалы, где они смогут это все заряжать, потому что 200 километров, если по черте города ездить, это более или менее, зимой они превратятся в 120. Но на этот случай имеется бак с соляркой, штатно уже стоит, то есть на обогрев салона электричество не расходуется и на обогрев батареи. Это принцип электробусов, где тоже стоит печка, которая «Евро-0» на самом деле, никакой экологии уже нет.