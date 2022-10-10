Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
45 минут назад

Nissan может сорвать большую сделку между Geely и Renault

Motor.ru

Nissan может сорвать большую сделку между Geely и Renault, сообщает Automotive News Europe. По данным инсайдеров, Nissan против того, чтобы Renault продавала долю моторостроительного подразделения китайской стороне. Право вето у Nissan есть: партнёры по альянсу используют общие технологии, так что без согласия японской фирмы сделка между Geely и Renault не состоится. Переговоры топ-менеджмента Renault-Nissan пройдут в эти выходные.

Nissan может сорвать большую сделку между Geely и Renault
Фото: © Geely© Geely

О планах Renault разделить разработку двигателей внутреннего сгорания и электромобилей на два отдельных подразделения стало известно в августе. По неофициальным данным, французы планировали оставить себе только 40 процентов компании, разрабатывающей ДВС, высвободив средства на развитие электрокаров.

Однако Nissan выступил против того, чтобы технологии альянса перешли китайскому холдингу Geely. Более того, японская сторона недовольна текущим распределением ролей в альянсе: Renault владеет 43 процентами акций Nissan, в то время как у Nissan есть только 15 процентов акций Renault и нет права голоса.

В настоящий момент Nissan собирается сократить долю Renault до 15 процентов, настаивают источники Bloomberg. При этом в Financial Times уверены, что без одобрения Nissan сделка между Renault и Geely невозможна. Переговоры между гендиректором Renault Лукой де Мео и его коллегой из Nissan Макото Утида должны состояться в эти выходные.

Большая пресс-конференция, на которой Renault раскроет все подробности о ситуации, запланирована на 8 ноября. Французская сторона уже сотрудничает с Geely в сфере подзаряжаемых гибридов, а интерес китайского холдинга к активам разных автопроизводителей подтверждается недавним приобретением доли в Aston Martin.

Автоновости,Geely,Aston Martin,Renault,Nissan,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители