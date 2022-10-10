Nissan может сорвать большую сделку между Geely и Renault, сообщает Automotive News Europe. По данным инсайдеров, Nissan против того, чтобы Renault продавала долю моторостроительного подразделения китайской стороне. Право вето у Nissan есть: партнёры по альянсу используют общие технологии, так что без согласия японской фирмы сделка между Geely и Renault не состоится. Переговоры топ-менеджмента Renault-Nissan пройдут в эти выходные.

Фото: © Geely © Geely

О планах Renault разделить разработку двигателей внутреннего сгорания и электромобилей на два отдельных подразделения стало известно в августе. По неофициальным данным, французы планировали оставить себе только 40 процентов компании, разрабатывающей ДВС, высвободив средства на развитие электрокаров.

Однако Nissan выступил против того, чтобы технологии альянса перешли китайскому холдингу Geely. Более того, японская сторона недовольна текущим распределением ролей в альянсе: Renault владеет 43 процентами акций Nissan, в то время как у Nissan есть только 15 процентов акций Renault и нет права голоса.

В настоящий момент Nissan собирается сократить долю Renault до 15 процентов, настаивают источники Bloomberg. При этом в Financial Times уверены, что без одобрения Nissan сделка между Renault и Geely невозможна. Переговоры между гендиректором Renault Лукой де Мео и его коллегой из Nissan Макото Утида должны состояться в эти выходные.