Ford сообщил об ажиотажном спросе на новый Maverick. Менее чем за неделю «голубой овал» получил 86 тысяч предзаказов, причём по данным пресс-службы компактный и дешевый пикап привлёк покупателей, которые раньше не были знакомы ни с сегментом грузовичков, ни с продукцией концерна Ford. Американский дилер Szott Auto Group сравнил спрос на Maverick с волной покупок туалетной бумаги в преддверии затяжного карантина из-за коронавирусной инфекции.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Квоты на Ford Maverick образца 2023 года были выбраны всего за шесть дней, но американцы продолжают ежедневно интересоваться новым пикапом. Пресс-секретарь Ford Саид Дип заявил, что 80% клиентов модели никогда не покупали пикап, а 62% ранее не выбирали продукцию Ford. «Голубому овалу» льстит, что целая плеяда американцев пересаживается на Maverick с таких бестселлеров, как Toyota RAV4, Honda CR-V и Civic.

Аналитик iseecars.com Карл Брауэр заявил, что до недавнего времени бизнес-модель Ford строилась на продаже дорогих, роскошных грузовиков и внедорожников, которые были отнюдь не экономичными. Но Maverick скроен по другим лекалам — его козыри низкая цена и топливная экономичность, поэтому на этот пикап обратили внимание менее состоятельные, но более молодые покупатели.

По данным Ford более трети клиентов, заказавших пикап в 2022 году, предпочли гибридный Maverick. Блогеры уже успели протестировать такую модификацию и пришли к выводу, что запас хода 1000 километров вполне достижим, а расход горючего составил 5,3 литра на 100 километров.