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1 час назад

Ford сообщил об ажиотажном спросе на новый Maverick

Motor.ru

Ford сообщил об ажиотажном спросе на новый Maverick. Менее чем за неделю «голубой овал» получил 86 тысяч предзаказов, причём по данным пресс-службы компактный и дешевый пикап привлёк покупателей, которые раньше не были знакомы ни с сегментом грузовичков, ни с продукцией концерна Ford. Американский дилер Szott Auto Group сравнил спрос на Maverick с волной покупок туалетной бумаги в преддверии затяжного карантина из-за коронавирусной инфекции.

Ford сообщил об ажиотажном спросе на новый Maverick
Фото: Motor.ruMotor.ru

Квоты на Ford Maverick образца 2023 года были выбраны всего за шесть дней, но американцы продолжают ежедневно интересоваться новым пикапом. Пресс-секретарь Ford Саид Дип заявил, что 80% клиентов модели никогда не покупали пикап, а 62% ранее не выбирали продукцию Ford. «Голубому овалу» льстит, что целая плеяда американцев пересаживается на Maverick с таких бестселлеров, как Toyota RAV4, Honda CR-V и Civic.

Аналитик iseecars.com Карл Брауэр заявил, что до недавнего времени бизнес-модель Ford строилась на продаже дорогих, роскошных грузовиков и внедорожников, которые были отнюдь не экономичными. Но Maverick скроен по другим лекалам — его козыри низкая цена и топливная экономичность, поэтому на этот пикап обратили внимание менее состоятельные, но более молодые покупатели.

По данным Ford более трети клиентов, заказавших пикап в 2022 году, предпочли гибридный Maverick. Блогеры уже успели протестировать такую модификацию и пришли к выводу, что запас хода 1000 километров вполне достижим, а расход горючего составил 5,3 литра на 100 километров.

Успехи на внутреннем рынке позволяют Ford пока не думать об экспорте Maverick на другие континенты. Однако у ажиотажного спроса есть обратная сторона, ведь сроки поставок нужно выдерживать, а пока концерну приходится работать в условиях дефицита микрочипов, логотипов и других важных деталей.

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