Китайцы начали продавать обновленный вездеход с начинкой Nissan

В Китае начали продавать обновленный вездеход Dongfeng Palaso, унифицированный по технике с Nissan Navara. Вся начинка взята у японского пикапа официально, ведь в Поднебесной действует совместное предприятие Dongfeng-Nissan, что подразумевает обмен агрегатами и инженерной документацией. После рестайлинга Palaso получил тяговитый турбомотор 2.0 и более современный интерьер. Цены стартуют со 138 800 юаней (эквивалент 1,2 миллиона рублей).
Dongfeng Palaso конвертирован из наиболее оснащённого пикапа Rich 7. Передняя часть кузова унифицирована, то есть внедорожник обрёл новую оптику и оперение, а вот корму оставили без изменений. Третий ряд сидений Palaso не положен, зато есть внушительный высокий багажник.
В салоне унификация с Rich 7 максимальная: появилась новая мультимедиасистема с «подвесным» 9-дюймовым тачскрином и сенсорной панелью климат-контроля, изменены передняя панель, центральный тоннель, дверные карты и даже руль. Отделочные материалы те же, что в пикапе: богатым комплектациям положены кожаный салон с вставками под дерево.
Под капотом Dongfeng Palaso 1,8-литровый бензиновый двигатель уступил место более тяговитой «турбочетвёрке» 2.0. Мощность уменьшилась на символические три лошадиные силы, зато крутящий момент вырос на 20 процентов до 360 Нм. Базовый внедорожник оснащается 6-ступенчатой «механикой», опция — 8-диапазонный «автомат» ZF, есть жёстко подключаемый полный привод с понижающей передачей.
Обновлённый Dongfeng Palaso стоит от 138 800 до 192 800 юаней (эквивалент 1,2-1,66 миллиона рублей). Об экспортных поставках информации нет, хотя «родственный» Dongfeng DF6 в России предлагают. Впрочем, продвигать пикапы в нашей стране Dongfeng явно не стремится: по какой-то причине информация о новом грузовичке с официального сайта пропала.