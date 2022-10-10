Китайцы начали продавать обновленный вездеход с начинкой Nissan

В Китае начали продавать обновленный вездеход Dongfeng Palaso, унифицированный по технике с Nissan Navara. Вся начинка взята у японского пикапа официально, ведь в Поднебесной действует совместное предприятие Dongfeng-Nissan, что подразумевает обмен агрегатами и инженерной документацией. После рестайлинга Palaso получил тяговитый турбомотор 2.0 и более современный интерьер. Цены стартуют со 138 800 юаней (эквивалент 1,2 миллиона рублей).

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Dongfeng Palaso конвертирован из наиболее оснащённого пикапа Rich 7. Передняя часть кузова унифицирована, то есть внедорожник обрёл новую оптику и оперение, а вот корму оставили без изменений. Третий ряд сидений Palaso не положен, зато есть внушительный высокий багажник.

autohome.com.cn

autohome.com.cn

В салоне унификация с Rich 7 максимальная: появилась новая мультимедиасистема с «подвесным» 9-дюймовым тачскрином и сенсорной панелью климат-контроля, изменены передняя панель, центральный тоннель, дверные карты и даже руль. Отделочные материалы те же, что в пикапе: богатым комплектациям положены кожаный салон с вставками под дерево.

Под капотом Dongfeng Palaso 1,8-литровый бензиновый двигатель уступил место более тяговитой «турбочетвёрке» 2.0. Мощность уменьшилась на символические три лошадиные силы, зато крутящий момент вырос на 20 процентов до 360 Нм. Базовый внедорожник оснащается 6-ступенчатой «механикой», опция — 8-диапазонный «автомат» ZF, есть жёстко подключаемый полный привод с понижающей передачей.