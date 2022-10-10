Названо самое безопасное место в автомобиле

Пассажир может увеличить шансы остаться невредимым в случае аварии, если займет «капитанское место». Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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По его словам, самые тяжелые ДТП обычно связаны с попытками обгона, при которых наибольшему риску подвергаются люди, сидящие слева.

— Обычно самые серьезные аварии происходят, когда кто-то пытается кого-то обогнать, вылезает на встречную полосу, но не успевает вернуться. Чаще всего в таких авариях самые серьезные повреждения автомобиля приходятся на сторону водителя, — рассказал эксперт.

Он напомнил, что королева Великобритании Елизавета II всегда ездила на заднем сиденье, расположенном по диагонали от водителя.

— Можно вспомнить, как раньше в Великобритании возили королеву: она сидела на заднем сиденье по диагонали от водителя. Там левостороннее движение, поэтому она сидела слева, а у нас, наоборот, надо справа сидеть, — посоветовал Шапарин.

Заднее сиденье справа —это «капитанское место», где пассажир может ездить не только с комфортом, но и с наименьшим риском получить травмы в случае ДТП, подчеркнул он в интервью радио Sputnik.

Если вы заняли наиболее безопасное место в машине, то это не значит, что другими мерами предосторожности можно пренебречь, отметил автоэксперт. Так, все пассажиры должны быть пристегнуты.