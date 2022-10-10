МВД решило отменить медсправки для получения водительских прав

Специалистами МВД был разработан специальный проект постановления, в котором прописан ряд изменений в правила приёма экзаменов по управлению автотранспортом, а также выдачи прав.
При его одобрении, в ряде случаев не понадобится предъявлять медицинские справки. В прочих ситуациях будут запрашивать дополнительные документы об аттестации из автошкол. Данная информация содержится на официальном сайте ведомства.
В случае сдачи специальных экзаменов на водительские права, кандидатам в водители не потребуется предоставлять медицинские справки. Мед.заключения о наличии возможных противопоказаний к управлению транспортом сотрудники подразделений ГИБДД будут самостоятельно запрашивать у Минздрава в электронном формате.
В случае обмена зарубежных водительских прав, относящихся к категориям С/D/СЕ/DЕ, а также подкатегориям С1/D1/С1Е/D1Е на удостоверения отечественных образцов, потребуется иметь документы о квалификации, подтверждающие прохождение итоговой аттестации в автошколе после того, как были освоены основные программы профессионального обучения.
Проект подразумевает список определённых оснований, позволяющих приостановить проведение экзаменов, выдачу отечественных и международных водительских удостоверений, обмен иностранных прав. В частности, речь ведётся об окончании сроков действия мед.заключений, паспорта прочих документов, удостоверяющих личность, а также о неявке на экзамены.
Пока точно неизвестно, когда данные изменения должны вступить в силу. В настоящее время проект находится на стадии общественных обсуждений.
В завершении стоит отметить, что ГИБДД вместе с московским правительством ведут работы над правилами, касающимися средств индивидуальной мобильности. Документы для водителей таких транспортных средств, как электросамокаты, моноколёса и прочие подобные гаджеты, могут появиться уже в следующем году. По всей видимости, владельцы таких средств передвижения должны будут сдавать теоретические экзамены на знания правил дорожного движения.