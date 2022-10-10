Почему босса Dacia не волнуют провальные краш-тесты

Босс Dacia Дени Ле Вот рассказал, почему его не волнуют провальные краш-тесты новых моделей. Актуальные Sandero и Logan получили всего две звезды в европейских тестах на пассивную безопасность, у нового кросс-универсала Jogger и электрокара Spring и вовсе одна звезда. Однако топ-менеджер считает, что поводов для беспокойства нет, ведь низкие итоговые результаты объясняются отсутствием на Dacia современных систем активной безопасности.

Фото: © Dacia © Dacia

Босс Dacia Дени Ле Вот подчеркнул, что румынская марка серьезно относится к вопросам пассивной безопасности и заботится о людях. Однако к системам активной безопасности бюджетная марка подходит иначе: Dacia считает, что на разработке и внедрении вспомогательной электроники можно сэкономить.

«Все дело в выборе, — говорит Дени Ле Вот. — Многие отключают ассистент контроля полосы, и раз водители деактивируют эту систему, то зачем нам её продавать?»

По мнению руководителя Dacia технологии активной безопасности должны быть опциями, а Euro NCAP требует, чтобы эти системы входили в базовое оснащение.

В подтверждение своих слов Ле Вот приводит тест Sandero Stepway и Logan: обе модели удостоились всего двух звёзд, но защита от столкновений такова, что и хэтчбек, и седан набрали бы твёрдые четыре звезды, если бы эксперты ставили итоговую оценку, не учитывая наличие активных систем.