Renault пытается избавиться от доли в Nissan

Французская автомобилестроительная компания Renault SA может сократить долю в своем японском партнере Nissan Motor с 43% до 15%. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что стороны уже приступили к обсуждению этого вопроса. Сейчас Renault имеет 43% акций своего японского партнера. Однако Nissan Motor обладает пакетом лишь 15% акций французской корпорации и не имеет права влиять на ее решения. Японская сторона считает такое положение дел неравноправным.