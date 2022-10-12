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15 минут назад

Новости автомира: Renault может сократить долю в Nissan до 15%

ТАССиещё 1

Французская автомобилестроительная компания Renault SA может сократить долю в своем японском партнере Nissan Motor с 43% до 15%. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Renault пытается избавиться от доли в Nissan
Фото: RenaultRenault

Отмечается, что стороны уже приступили к обсуждению этого вопроса. Сейчас Renault имеет 43% акций своего японского партнера. Однако Nissan Motor обладает пакетом лишь 15% акций французской корпорации и не имеет права влиять на ее решения. Японская сторона считает такое положение дел неравноправным.

Ранее японские СМИ сообщали, что две компании начинают переговоры о пересмотре условий двустороннего альянса.

Автоновости,Renault,Nissan,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,
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