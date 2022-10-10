Мировые продажи электрокаров и гибридов увеличились в полтора раза

Электрифицированный транспорт продолжает набирать популярность на глобальном рынке. По итогам первой половины 2022 года в мире было продано 4,3 миллиона электромобилей и гибридов, что на 62 процента больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает портал EV volumes. Драйвером роста остается Китай, где спрос вырос на 113 процентов. В США и Канаде было реализовано на 49 процентов таких машин больше, чем за январь-июнь 2021 года, а в Европе — только на девять процентов, в чем аналитики винят нехватку комплектующих и украинский кризис.

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Продажи чистых электрокаров (BEV) за первое полугодие выросли на 75 процентов, а подключаемых гибридов (PHEV) — на 37 процентов. Отмечается, что спрос на бензоэлектрические машины продолжает расти, но они постепенно уступают за счет роста разнообразия моделей и стимуляции продаж BEV на крупных рынках.

Лидирует в поставках электрифицированных автомобилей китайский BYD: автогигант нарастил продажи до 641 тысяч единиц, однако 315 тысяч из них — это PHEV-модели. На рынке электрокаров же лидирует американская Tesla, поставившая за полгода 565 тысяч машин.

Что касается автомобилей с ДВС, то их глобальный результат снизился на 16 процентов. При этом общие продажи легковых автомобилей за шесть месяцев сократились на восемь процентов.

По прогнозам экспертов, 2022 год завершится продажей 10,6 миллиона электрифицированных автомобилей по всему миру, что более чем в полтора раза (на 57 процентов) больше, чем в 2021 году. Число BEV составит восемь миллионов, а PHEV — 2,6 миллиона. Всего в мире к следующему году будет эксплуатироваться около 27 миллионов «электричек».