АвтоВАЗ прекратил производство базовых версий Lada Granta

Компания АвтоВАЗ прекратила выпуск базовых Lada Granta в исполнении Classic`22. Теперь самая доступная версия - это новое исполнение Classic`22 Advance. У такой комплектации есть две подушки безопасности, модуль "ЭРА-ГЛОНАСС", подогрев передних сидений и аудиосистема. В то же время нет кондиционера, ABS, ESP.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Седан в этой версии стоит от 749 900 рублей, а лифтбек и универсал Cross - от 769 900 и 818 900 рублей. Это дороже исполнения Classic`22 на 71 600-76 600 рублей в зависимости от типа кузова.

Lada Granta 2022 модельного года оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, в начале июня АвтоВАЗ возобновил работу с производства упрощенной Lada Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник Lada Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel.