АвтоВАЗ отказался от сверхурочки

Компания АвтоВАЗ отменила введение двух часов между дневной и вечерней сменами, которые являлись бы резервным временем для сверхурочной работы. Причиной стала сложная ситуация с поставками автокомпонентов, информирует паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

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Не исключено, что такое решение может стать не единственным в нынешней ситуации. По информации из различных источников, на АвтоВАЗе уже задумываются об актуализации плана производства на 2023 год.

Напомним, ранее сообщалось, что АвтоВАЗ выпускает автомобили, но не отгружает их дилерам, так как 100% машин, сходящих с конвейера, являются некомплектными. Впрочем, в самой компании эту информацию опровергают. В пресс-службе российского автопроизводителя отметили, что запланированные поставки машин официальным дилерам продолжаются.