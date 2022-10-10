Кроссовер Exeed LX обзавелся в России новой топовой версией

Автобренд Exeed вывел на отечественный авторынок кросс LX, получивший комплектацию Prestige Plus. Новинка комплектуется продвинутыми системами помощи автомобилисту и другой современной аудиосистемой.

Фото: Car.ru Car.ru

Транспортное средство стало самым дорогим в модельном ряду. Стоимость Exeed LX стартует от 3,4 млн. руб., не учитывая специальных предложений. Это на 100 000 руб. превышает ценник прежней топовой вариации.

В отличие от простых предлагаемых исполнений, модификация Prestige Plus получила системы предотвращения фронтальных столкновений, а также предупреждения о выходе из занимаемых дорожных полос, адаптивный круиз-контроль. Новая топовая модификация вместо «музыки» Arkamys была наделена системой Sony.

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В прочих моментах модель является идентичной комплектации Prestige. Транспортное средство по умолчанию оснащают 19-дюймовыми дисками, панорамной крышей, круговым видеообзором, электрорегулировками передних кресел, а также беспроводной зарядкой для смартфонов.

Длина модели Exeed LX составляет 4500 миллиметров. Транспортное средство оснащается безальтернативным полуторалитровым турбированным силовым агрегатом, который способен генерировать 147 лошадиных сил. Вместе с двигателем в авто функционирует вариатор и переднеприводная система. Первую «сотню» автотранспорт способен выжимать за 10,5 сек.

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Летом в глобальной Сети появились данные, что для младшей вседорожной модели Exeed на отечественном авторынке будет предложена вариация с более мощной силовой установкой. Речь ведётся об 1,6-литровом моторе, который способен генерировать 186 лошадиных сил. Автотранспорт комплектуется полноприводной системой. При этом официально её пока не анонсировали.