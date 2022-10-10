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18 минут назад

Новости автомира: «Моторинвест» планирует выпустить 15 тыс. автомобилей Evolute в 2023 году

Газета.Ru

Завод «Моторинвест» в Липецкой области планирует выпустить до 15 тыс. электромобилей российского бренда Evolute в 2023 году. Об этом газете «Коммерсант» сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников.

«Моторинвест» планирует выпустить 15 тыс. автомобилей Evolute в 2023 году
Фото: EVOLUTEEVOLUTE

«Наши возможности — 100 тыс. машин в год по окраске. Скажу так, 10–15 тыс. машин могли бы быть таким хорошим продолжением на следующий год. Технически можем произвести, конечно, существенно больше», — рассказал Резников.

По его словам, в текущем году объем производства составит 3 тыс. электромобилей Evolute, из них около 40-50% предназначены для корпоративных клиентов. Крупным клиентом компании является сервис каршеринга Green Crab (начал работу во Владивостоке летом этого года), также «Моторинвест» ведет переговоры о поставках с «Яндексом», отметил Резников.

Серийное производство автомобилей Evolute в Липецкой области стартовало 28 сентября. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute i-Pro с электродвигателем мощностью 150 л.с. и 53-киловаттной тяговой батареей, обеспечивающей запас хода до 420 км. Официальные дилеры марки начнут прием заказов на автомобиль в октябре 2022 года. Позже в линейке появятся кроссовер i-Joy, минивэн i-Van и кросс-купе i-Jet.

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