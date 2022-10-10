«Моторинвест» планирует выпустить 15 тыс. автомобилей Evolute в 2023 году

Завод «Моторинвест» в Липецкой области планирует выпустить до 15 тыс. электромобилей российского бренда Evolute в 2023 году. Об этом газете «Коммерсант» сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников.

Фото: EVOLUTE EVOLUTE

«Наши возможности — 100 тыс. машин в год по окраске. Скажу так, 10–15 тыс. машин могли бы быть таким хорошим продолжением на следующий год. Технически можем произвести, конечно, существенно больше», — рассказал Резников.

По его словам, в текущем году объем производства составит 3 тыс. электромобилей Evolute, из них около 40-50% предназначены для корпоративных клиентов. Крупным клиентом компании является сервис каршеринга Green Crab (начал работу во Владивостоке летом этого года), также «Моторинвест» ведет переговоры о поставках с «Яндексом», отметил Резников.