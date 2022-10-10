АвтоВАЗ может вернуть французские моторы на модели LADA

После ухода концерна Renault с российского рынка и продажи доли АвтоВАЗа во ФГУП НАМИ отечественный автогигант был вынужден отказаться от двигателей Renault-Nissan H4M/HR16 рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 113 лошадиных сил.

Однако, как сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на руководителя пресс-центра АвтоВАЗа Сергея Ильинского, окончательного решения по полному отказу от французского мотора пока не принято. Пока ни один проект не остановлен, но в приоритете — собственные вазовские моторы. Двигатель H4M/HR16 является высоколокализованным продуктом и выпускается АвтоВАЗом с 2017 года, но некоторые компоненты для него поставлялись из-за рубежа.