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33 минуты назад

Новости автомира: АвтоВАЗ может вернуть моторы H4M от альянса Renault-Nissan на модели LADA

Южный автомобиль

После ухода концерна Renault с российского рынка и продажи доли АвтоВАЗа во ФГУП НАМИ отечественный автогигант был вынужден отказаться от двигателей Renault-Nissan H4M/HR16 рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 113 лошадиных сил.

АвтоВАЗ может вернуть французские моторы на модели LADA
Фото: Яков Князев / ТАССЯков Князев / ТАСС

Однако, как сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на руководителя пресс-центра АвтоВАЗа Сергея Ильинского, окончательного решения по полному отказу от французского мотора пока не принято. Пока ни один проект не остановлен, но в приоритете — собственные вазовские моторы. Двигатель H4M/HR16 является высоколокализованным продуктом и выпускается АвтоВАЗом с 2017 года, но некоторые компоненты для него поставлялись из-за рубежа.

Сейчас модели Lada оснащаются только восьмиклапанными двигателями ВАЗ-11182 и ВАЗ-21214. Во втором квартале 2023 года АвтоВАЗ планирует возобновить производство шестнадцатиклапанных моторов мощностью 106 и 122 лошадиные силы.

Автоновости,Renault,Lada,Автоваз,
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