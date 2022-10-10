Renault показала крошечный одноместный электрокар для каршеринга

Renault Group представила новинку под суббрендом Mobilize, ориентированным на городские каршеринговые и такси-сервисы. Solo Concept, занявший нишу самой крошечной модели молодой марки, — электромобильчик с тремя колесами и кузовом длиной всего 1,37 метра, облик которого продиктован формой единственного сиденья. Вместе с ним дебютировали стойки Ileo Concept, позволяющие быстро организовывать зарядные станции и менять их конфигурацию при необходимости.

У Mobilize Solo Concept три колеса — два ведущих и заднее, отвечающее за управление. Управляется трицикл с помощью джойстика, причем ездить на нем можно будет без прав и даже не пристегиваясь, так как максимальная скорость не превышает 25 километров. На том же уровне в будущем году законодательно ограничат скорость электросамокатов в России.

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При этом подушку безопасности Solo Concept получил, а также «аварийную кнопку», активируемую ногой: она останавливает автомобильчик в случае чрезвычайной ситуации. Ассиметричный корпус обволакивает пассажира подобно одежде, утверждают в Renault, позволяя ему передвигаться в удобной полусидячей позе.

Дверь у трицикла только одна — с левой стороны, а сиденье можно выдвинуть вперед для доступа к отсеку для хранения. Solo Concept наполовину состоит из переработанных материалов и сам подлежит вторичной переработке на 95 процентов.

Изогнутый корпус позволяет складывать несколько Solo вместе, подобно паззлу. На одном стандартном парко-месте могут уместиться до шести поставленных таким образом электрокаров. В таком случае можно заряжать их одновременно: предусмотрена беспроводная зарядка, при которой передний Solo передает энергию Solo, стоящим позади. Также электрокар можно заряжать от терминала или домашней розетки благодаря съемному аккумулятору.

Renault также рассказала о новом подходе к городским зарядным станциям, названным Ileo Concept. Это так называемые «мобильные тотемы» с разными функциями: стойки для велосипедов, места для отдыха со столиками и собственно зарядные точки. Объединяет их возможность быстрой установки и демонтажа, а также навесы, которые можно украсить растениями либо оснастить солнечными панелями. Оба концепта покажут вживую на автосалоне в Париже, который пройдет с 17 по 23 октября.