СМИ: на АЗС в Киеве собрались большие очереди

Большие очереди собрались на автозаправочных станциях в Киеве. Как сообщает РИА ФАН, после серии взрывов местные жители бросились в панике скупать бензин.

Напомним, что утром 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с помощью высокоточного оружия был нанесен массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.