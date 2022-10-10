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1 час назад

СМИ: на АЗС в Киеве собрались большие очереди

Никита Бородкин

Большие очереди собрались на автозаправочных станциях в Киеве. Как сообщает РИА ФАН, после серии взрывов местные жители бросились в панике скупать бензин.

Напомним, что утром 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с помощью высокоточного оружия был нанесен массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что целями обстрелов были энергетические объекты по всей территории страны. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве.

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