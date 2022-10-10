АвтоВАЗ может сократить план производства из-за поставщиков

АвтоВАЗ может сократить план производства на 2023 год с 500 тысяч автомобилей до 400 с небольшим тысяч. Возможное снижение оценивается менее чем на 15%. Такое решение зреет на заводе из-за неготовности поставщиков обеспечивать ранее заявленную программу выпуска, об этом информирует паблик Нетипичный АВТОВАЗ.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ во втором полугодии 2022 года планирует выпустить до 140 тысяч новых машин.
Напомним, АвтоВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке - в сентябре было куплено 17 490 легковых автомобилей Lada (+9,8%).
По итогам девяти месяцев 2022 года продукция компании разошлась в количестве 116 791 машины, что на 56,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
В начале июня АвтоВАЗ возобновил работу с производства упрощенной Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник Niva Legend, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го – начале 2023 года должен произойти рестарт сборки универсала Largus.