АвтоВАЗ может сократить план производства из-за поставщиков

АвтоВАЗ может сократить план производства на 2023 год с 500 тысяч автомобилей до 400 с небольшим тысяч. Возможное снижение оценивается менее чем на 15%. Такое решение зреет на заводе из-за неготовности поставщиков обеспечивать ранее заявленную программу выпуска, об этом информирует паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

Фото: Яков Князев/ТАСС Яков Князев/ТАСС

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ во втором полугодии 2022 года планирует выпустить до 140 тысяч новых машин.

Напомним, АвтоВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке - в сентябре было куплено 17 490 легковых автомобилей Lada (+9,8%).

По итогам девяти месяцев 2022 года продукция компании разошлась в количестве 116 791 машины, что на 56,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.