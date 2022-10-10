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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ может сократить план производства из-за поставщиков

Российская Газета

АвтоВАЗ может сократить план производства на 2023 год с 500 тысяч автомобилей до 400 с небольшим тысяч. Возможное снижение оценивается менее чем на 15%. Такое решение зреет на заводе из-за неготовности поставщиков обеспечивать ранее заявленную программу выпуска, об этом информирует паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

АвтоВАЗ может сократить план производства из-за поставщиков
Фото: Яков Князев/ТАССЯков Князев/ТАСС

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ во втором полугодии 2022 года планирует выпустить до 140 тысяч новых машин.

Напомним, АвтоВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке - в сентябре было куплено 17 490 легковых автомобилей Lada (+9,8%).

По итогам девяти месяцев 2022 года продукция компании разошлась в количестве 116 791 машины, что на 56,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

В начале июня АвтоВАЗ возобновил работу с производства упрощенной Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник Niva Legend, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го – начале 2023 года должен произойти рестарт сборки универсала Largus.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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