«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн новой Lada Vesta

Отмечается, что запатентованный облик точь-в-точь повторяет дизайн оригинального седана Lada Vesta NG, который вместе с универсалом SW Cross показали в феврале этого года. От «дореформенной» версии его проще всего узнать по бамперам, фарам с другой «начинкой» (в топ-версиях они стали светодиодными) и слегка зауженным светодиодным фонарям.