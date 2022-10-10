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58 минут назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» запатентовал дизайн новой Lada Vesta

Газета.Ruиещё 2

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запатентовал дизайн обновленного седана LADA Vesta. Изображение машины появилось в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн новой Lada Vesta
Фото: РоспатентРоспатент

Отмечается, что запатентованный облик точь-в-точь повторяет дизайн оригинального седана Lada Vesta NG, который вместе с универсалом SW Cross показали в феврале этого года. От «дореформенной» версии его проще всего узнать по бамперам, фарам с другой «начинкой» (в топ-версиях они стали светодиодными) и слегка зауженным светодиодным фонарям.

Салон также переработан. Автомобиль получил новую переднюю панель, вертикальный планшет мультимедиа-системы, обновленный руль и блок управления климат-контролем от Renault Arkana.

В техническом плане Lada Vesta осталась прежней: после рестайлинга модель сохранила бензиновые атмосферные моторы 1.6 л. мощностью 106 и 113 л.с.

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