Стало известно, как поступят с брошенными на грузинской границе автомашинами

МВД начало эвакуацию автомобилей, оставленных россиянами возле пограничного пункта Верхний Ларс на границе России и Грузии. Как сообщает автомобильных эксперт Александр Шумский в Telegram, у КПП скопилось несколько сотен брошенных машин. Теперь их эвакуируют на спецстоянки, при этом оформляя как находку: то есть, хозяевам, желающим получить транспортные средства обратно, придется платить только за эвакуатор.

Фото: © Александр Шумский / Telegram © Александр Шумский / Telegram

Выдавать найденные на границе автомобили будут только собственнику и только при предъявлении паспорта транспортного средства, отмечает Шумский. Однако при наличии нотариально оформленной доверенности автомобиль сможет забрать другое лицо.

При этом заявление на выдачу необходимо будет зарегистрировать в МВД, а потому «в выходные забрать машину не получится», заключил автоэксперт.

После объявления в России частичной мобилизации в конце сентября у КПП Верхний Ларс начали скапливаться автомобили россиян, желающих уехать из страны. Пробка, в которой единовременно стояли более пяти тысяч машин, растянулась на много километров, и ждать своей очереди приходилось сутками. Из-за этого многие бросали свои машины, чтобы пересечь границу пешком.