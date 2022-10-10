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1 час назад

Новости автомира: стала известна судьба автомобилей, брошенных на границе с Грузией

Motor.ru

МВД начало эвакуацию автомобилей, оставленных россиянами возле пограничного пункта Верхний Ларс на границе России и Грузии. Как сообщает автомобильных эксперт Александр Шумский в Telegram, у КПП скопилось несколько сотен брошенных машин. Теперь их эвакуируют на спецстоянки, при этом оформляя как находку: то есть, хозяевам, желающим получить транспортные средства обратно, придется платить только за эвакуатор.

Стало известно, как поступят с брошенными на грузинской границе автомашинами
Фото: © Александр Шумский / Telegram© Александр Шумский / Telegram

Выдавать найденные на границе автомобили будут только собственнику и только при предъявлении паспорта транспортного средства, отмечает Шумский. Однако при наличии нотариально оформленной доверенности автомобиль сможет забрать другое лицо.

При этом заявление на выдачу необходимо будет зарегистрировать в МВД, а потому «в выходные забрать машину не получится», заключил автоэксперт.

После объявления в России частичной мобилизации в конце сентября у КПП Верхний Ларс начали скапливаться автомобили россиян, желающих уехать из страны. Пробка, в которой единовременно стояли более пяти тысяч машин, растянулась на много километров, и ждать своей очереди приходилось сутками. Из-за этого многие бросали свои машины, чтобы пересечь границу пешком.

Вместе с тем в последнюю неделю месяца спрос на новые автомобили в России сократился почти на треть, несмотря на то, что осенью обычно наблюдается оживление. Цены при этом пока держатся на прежнем уровне, если не считать регулярно переписывающие прайс-листы китайские марки.

Автоновости,Александр Шумский,
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