Renault и Nissan пересмотрят условия своего альянса

Автомобилестроительная корпорация Nissan Motor и французская Renault SA, вероятно, пересмотрят условия двустороннего альянса. Стороны уже приступили к обсуждению данного вопроса. Об этом сообщает деловая газета Nikkei, передает ТАСС.
По мнению японской стороны, эти условия являются неравноправными.
Nissan Motor ранее находилась в кризисном финансовом положении. Французская корпорация оказала помощь компании, вложив капитал и создав альянс.
В настоящее время Renault является владельцем 43% акций своего японского партнера. Но Nissan Motor имеет пакет лишь из 15% акций французской корпорации. У нее нет возможности оказывать влияние на решение компании.
Вместе с тем Renault готовится к переносу своего бизнеса по производству электромобилей в отдельную компанию. В такой ситуации она ждет от Nissan Motor финансовых вливаний, но японская сторона не нуждается в таком проекте, поскольку европейский рынок не является для компании приоритетным.
Renault, как указывает агентство Bloomberg, выступает за сокращение своей доли в Nissan Motor.
Ранее сообщалось, что лидером продаж в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) в России по итогам сентября стало внедорожное семейство Lada Niva. В общей сложности автомобилей Niva Legend и Niva Travel продано 3439 штук.