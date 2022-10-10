Renault и Nissan пересмотрят условия своего альянса

Автомобилестроительная корпорация Nissan Motor и французская Renault SA, вероятно, пересмотрят условия двустороннего альянса. Стороны уже приступили к обсуждению данного вопроса. Об этом сообщает деловая газета Nikkei, передает ТАСС.

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По мнению японской стороны, эти условия являются неравноправными.

Nissan Motor ранее находилась в кризисном финансовом положении. Французская корпорация оказала помощь компании, вложив капитал и создав альянс.

В настоящее время Renault является владельцем 43% акций своего японского партнера. Но Nissan Motor имеет пакет лишь из 15% акций французской корпорации. У нее нет возможности оказывать влияние на решение компании.

Вместе с тем Renault готовится к переносу своего бизнеса по производству электромобилей в отдельную компанию. В такой ситуации она ждет от Nissan Motor финансовых вливаний, но японская сторона не нуждается в таком проекте, поскольку европейский рынок не является для компании приоритетным.

Renault, как указывает агентство Bloomberg, выступает за сокращение своей доли в Nissan Motor.