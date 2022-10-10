Toyota выпустит пикап Stout на базе кроссовера RAV4

Японская компания Toyota Motor объявила о планах выпустить пикап Toyota Stout на базе кроссовера Toyota RAV4 . Об этом сообщил австралийский автомобильный портал Drive. Пикап с таким именем уже выпускался в Аргентине в 80-е годы, где пользовался большой популярностью у местных фермеров.

Скорее всего, пикап Stout появится в качестве ответа на пикапы Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, которые уже продаются на североамериканском рынке. По словам вице-президента по планированию и стратегии развития Toyota в Северной Америке Купера Эриксена, новый пикап будет базироваться на платформе TNGA, на которой построены кроссовер Toyota RAV4, седан Toyota Camry и другие модели компании. Подробности о новом пикапе обещают сообщить в июне 2023 года.