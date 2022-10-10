Hyundai Santa Fe возглавил топ-3 самых угоняемых автомобилей в РФ

В России названы самые угоняемые модели автомобилей за 9 месяцев 2022 года. Об этом сообщает издание «Газета.ру» со ссылкой на данные компании «Страховой дом ВСК». На долю корейского кроссовера приходится до 40% страховых случаев среди клиентов компании.
При этом корейцы заняли первую тройку в списке самых угоняемых автомобилей в России. Далее в списке самых угоняемых Kia Sportage (20% случаев) и Hyundai Tucson (13% случаев).
На сегодняшний день средняя выплата по страховке при угоне автомобиля Hyundai клиентам составляет 2,4 млн рублей, а за автомобиль Kia — 1,5 млн рублей. Также страховщики заявляют, что количество угонов за отчетный период увеличилось на 15%. Больше всего автомобилей угоняют в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленской области.