Hyundai Santa Fe возглавил топ-3 самых угоняемых автомобилей в РФ

В России названы самые угоняемые модели автомобилей за 9 месяцев 2022 года. Об этом сообщает издание «Газета.ру» со ссылкой на данные компании «Страховой дом ВСК». На долю корейского кроссовера приходится до 40% страховых случаев среди клиентов компании.

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При этом корейцы заняли первую тройку в списке самых угоняемых автомобилей в России. Далее в списке самых угоняемых Kia Sportage (20% случаев) и Hyundai Tucson (13% случаев).

Что касается марок, то на долю Hyundai и Kia приходится 93% от общего количества угонов.