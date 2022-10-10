Amazon запустит в Европе 10 тыс. электрофургонов к 2025 году

Компания Amazon планирует разместить в Европе 10 тыс. электрических фургонов к 2025 году, а также увеличить вдвое свою сеть центров микромобильности в регионе к тому же сроку, сообщает Business Insider.

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Организация вложит $970 млн в двукратном увеличении сети из 20 местных центров микромобильности (стоянок для электрических велосипедов и электросамокатов), которые облегчат доставку посылок. Также инвестиции пойдут на развитие сети зарядок для электротранспорта.

Amazon также хочет увеличить парк электрических грузовых автомобилей (eHGV) до 1,5 тыс. единиц. В Великобритании сегодня их лишь пять, и к концу года еще 20 таких машин планируют запустить в Германии.

Все эти меры должны позволить компании добиться нулевых выбросов углерода к 2040 году.

В июле Amazon запустил первую доставку с помощью электрических фургонов в США. К 2030 году организация планирует использовать на дорогах США до 100 тыс. электрогрузовиков. В Европе у Amazon уже есть около 3 тыс. электрокаров для развозки отправлений.