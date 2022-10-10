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57 минут назад

Электрокар разогнался до 100 км/ч за 1,416 секунды. Это новый рекорд

Motor.ru

В мире появился новый рекордсмен спринта 0-100 километров в час среди электрокаров — крошечный автомобиль родом из Германии. Построенный силами 20 студентов команды GreenTeam из Университета Штутгарта электрокар разогнался с места до «сотни» всего за 1,416 секунды. Такой результат обеспечил ему запись в Книге рекордов Гиннесса, представитель которой наблюдал за упражнением. Предыдущему рекордсмену от швейцарской команды AMZ Racing требовалось для разгона 1,513 секунды.

Электрокар разогнался до 100 км/ч за 1,416 секунды
Фото: Motor.ruMotor.ru

Официально самый быстрый электромобиль мира GreenTeam построила самостоятельно и протестировала в исследовательском центре Bosch в Реннингене, Германия. В результате тестов пришлось отложить рекордный заезд и внести доработки, однако 6 октября все получилось, и представитель Книги рекордов подтвердил результат — 1,416 секунды до «сотни».

Студенческий электрокар весит менее 145 килограммов благодаря тому, что почти полностью изготовлен из углеродного волокна. Сверхнизкая снаряженная масса, 241-сильная установка и полный привод обеспечивают пиковое ускорение примерно в 2,5 g, в то время как болиды «Формулы-1» демонстрируют в среднем 2 g.

«Мы в восторге, что побили мировой рекорд и вернули его обратно в Германию», — прокомментировал председатель GreenTeam Павел Повольный.

Он и не сомневался, что попытка будет успешной, так как команда потратила на проект очень много времени и сил и была настроена только на победу.

Еще один «автомобильный» рекорд Гиннесса был установлен в сентябре в итальянской Модене. Со всех уголков Европы съехались сразу 707 Mazda MX-5 разных поколений и комплектаций, чтобы поучаствовать в параде, собравшем самое большое в истории количество японских «двухдверок» в одном месте.

Автоновости,Mazda MX-5,Mazda,
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