В Индии рабочий вручную собирает ДВС за 8 минут

В Сети опубликовали видео, на котором сотрудник одного индийского завода по производству мотоциклов Metro Motorcycles всего за восемь минут вручную собирает двигатель внутреннего сгорания. На видеозаписи видна «производственная линия», которая представляет собой обычный длинный стол с многочисленными контейнерами с комплектующими. На производстве используется исключительно ручной труд, однако, судя по ролику, сотрудник завода вполне может составить конкуренцию роботизированным линиям.
Сегодня автопроизводители по всему миру стремятся к максимальной автоматизации производства. Помимо снижения издержек и потенциальных дефектов, это обусловлено еще и существенным усложнением процесса сборки из-за большого количества электроники. Однако на индийском заводе решили пойти по особому пути.
В конце сентября в Индии представили бюджетный электрокар Tata Tiago.ev. Базовую комплектацию модели, которая способна проехать на одной зарядке 250 километров, оценили всего в 10 370 долларов или порядка 570 тысяч рублей по текущему курсу.