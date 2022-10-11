Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: в Индии вручную собирают двигатели за 8 минут

Motor.ru

В Сети опубликовали видео, на котором сотрудник одного индийского завода по производству мотоциклов Metro Motorcycles всего за восемь минут вручную собирает двигатель внутреннего сгорания. На видеозаписи видна «производственная линия», которая представляет собой обычный длинный стол с многочисленными контейнерами с комплектующими. На производстве используется исключительно ручной труд, однако, судя по ролику, сотрудник завода вполне может составить конкуренцию роботизированным линиям.

В Индии рабочий вручную собирает ДВС за 8 минут
Фото: © Talentfy / YouTube© Talentfy / YouTube

Сегодня автопроизводители по всему миру стремятся к максимальной автоматизации производства. Помимо снижения издержек и потенциальных дефектов, это обусловлено еще и существенным усложнением процесса сборки из-за большого количества электроники. Однако на индийском заводе решили пойти по особому пути.

На заводе Metro Motorcycles двигатели внутреннего сгорания собирают исключительно вручную. За длинным столом стоит сборщик, вокруг которого размещено огромное количество контейнеров с запчастями на расстоянии вытянутой руки. И как ни странно, на сборку одноцилиндрового мотора в полностью ручном режиме уходит всего лишь восемь минут.

В конце сентября в Индии представили бюджетный электрокар Tata Tiago.ev. Базовую комплектацию модели, которая способна проехать на одной зарядке 250 километров, оценили всего в 10 370 долларов или порядка 570 тысяч рублей по текущему курсу.

Автоновости,Tata,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители