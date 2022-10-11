В Индии рабочий вручную собирает ДВС за 8 минут

В Сети опубликовали видео, на котором сотрудник одного индийского завода по производству мотоциклов Metro Motorcycles всего за восемь минут вручную собирает двигатель внутреннего сгорания. На видеозаписи видна «производственная линия», которая представляет собой обычный длинный стол с многочисленными контейнерами с комплектующими. На производстве используется исключительно ручной труд, однако, судя по ролику, сотрудник завода вполне может составить конкуренцию роботизированным линиям.

Фото: © Talentfy / YouTube © Talentfy / YouTube

Сегодня автопроизводители по всему миру стремятся к максимальной автоматизации производства. Помимо снижения издержек и потенциальных дефектов, это обусловлено еще и существенным усложнением процесса сборки из-за большого количества электроники. Однако на индийском заводе решили пойти по особому пути.

На заводе Metro Motorcycles двигатели внутреннего сгорания собирают исключительно вручную. За длинным столом стоит сборщик, вокруг которого размещено огромное количество контейнеров с запчастями на расстоянии вытянутой руки. И как ни странно, на сборку одноцилиндрового мотора в полностью ручном режиме уходит всего лишь восемь минут.