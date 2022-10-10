В Чечне запустили линию по сборке новой модели "Газели" Next

Сборку новой модели "газели" Next запустили на базе чеченского завода "Чеченавто", мощность производства - до 100 автомобилей в месяц. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев в своем телеграм-канале.
"Сегодня произошло значимое событие для нашего автопрома и промышленности в целом: в торжественной обстановке мы запустили новую линию по сборке автомобилей "Газель" на заводе "Чеченавто". Открытие новых, современных мощностей позволит производить до 100 автомобилей в месяц на начальном этапе и трудоустроить 100 человек", - отметил Хучиев.
По его словам, в перспективе в регионе планируется создать автомобильный кластер, что позволит в разы увеличить объемы производства предприятия и расширить модельный ряд автомобилей.
"В объявленном главой ЧР Году промышленности мы открыли ряд объектов промышленного сектора. Это, в частности, четыре завода на территории технопарка "Казбек" по производству строительных материалов, а также завод "Электроприбор" в Грозном", - добавил Хучиев.
Соглашение о запуске новой модели "газели" Next было подписано министерством промышленности и энергетики Чечни с управляющей компанией "Группа ГАЗ" на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.