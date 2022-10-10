В Чечне запустили линию по сборке новой модели "Газели" Next

"Сегодня произошло значимое событие для нашего автопрома и промышленности в целом: в торжественной обстановке мы запустили новую линию по сборке автомобилей "Газель" на заводе "Чеченавто". Открытие новых, современных мощностей позволит производить до 100 автомобилей в месяц на начальном этапе и трудоустроить 100 человек", - отметил Хучиев.