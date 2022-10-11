Водители-мужчины в три раза чаще женщин попадают в ДТП с пешеходами

Водители-мужчины почти в три раза чаще, чем женщины, попадают в дорожно-транспортные происшествия, в результате которых погибают или серьезно травмируются пешеходы в Великобритании. Анализ правительственных данных о дорожно-транспортных происшествиях и поездках, проведенный The Guardian, показывает, что этот разрыв увеличился за последнее десятилетие.

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В 2020 году и в первой половине 2021 года 4363 водителя-мужчины участвовали в столкновениях, в результате которых пешеходы серьезно пострадали или погибли, по сравнению с 1473 водителями-женщинами.