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1 час назад

Новости автомира: водители-мужчины в три раза чаще, чем женщины, попадают в ДТП с пешеходами

Газета.Ru

Водители-мужчины почти в три раза чаще, чем женщины, попадают в дорожно-транспортные происшествия, в результате которых погибают или серьезно травмируются пешеходы в Великобритании. Анализ правительственных данных о дорожно-транспортных происшествиях и поездках, проведенный The Guardian, показывает, что этот разрыв увеличился за последнее десятилетие.

Водители-мужчины в три раза чаще женщин попадают в ДТП с пешеходами
Фото: DepositphotosDepositphotos

В 2020 году и в первой половине 2021 года 4363 водителя-мужчины участвовали в столкновениях, в результате которых пешеходы серьезно пострадали или погибли, по сравнению с 1473 водителями-женщинами.

Ранее в ГИБДД заявили о высокой раскрываемости случаев с оставлением места ДТП. За оставление места аварии в нарушение ПДД виновнику грозит лишение прав на срок от года до полутора либо административный арест на срок до 15 суток.

Автоновости,ГИБДД,
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