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2 часа назад

Новости автомира: обновленную Geely Tugella заметили в России

Motor.ru

На прошлой неделе компания Geely начала продажи обновленного кросс-купе Tugella в Белоруссии. Вслед за соседней страной автомобили начали появляться и в России, о чем свидетельствуют снимки, опубликованные «Китайскими автомобилями». Tugella сфотографировали возле одного из дилерских центров в Москве, а узнать в ней рестайлинговую модель можно по сетчатой решетке радиатора, подретушированным бамперам и четырем патрубкам выхлопной системы вместо двух.

Обновленную Geely Tugella заметили в России
Фото: Motor.ruMotor.ru

По данным издания, на снимках запечатлена Geely Tugella в новой топовой комплектации Flagship Sport, которая добавится с обновлением к двум существующим — базовой Luxury и Flagship, которая займет среднюю позицию. На это указывает стайлинг: крыша, корпуса внешних зеркал заднего вида и колесные диски выкрашены в черный цвет.

Оснащение кроссовера с обновлением стало богаче, хотя в нем так и не появились противотуманные фары. В Белоруссии в список вошли проекционный дисплей, премиальная аудиосистема Bose с 12 динамиками, темный потолок и новые электронные помощники.

Китайские автомобили

На белорусском рынке рестайлинговая Tugella подорожала на 2,5-5 процентов в зависимости от комплектации и стоит минимум 111 600 белорусских рублей (2,8 миллиона рублей). По данным одного из российских дилеров Geely, у нас цены будут выше на 200 тысяч рублей. Сейчас рекомендованная цена стартует с 3 549 990 рублей.

Под капотом без изменений: Geely Tugella предлагается с двухлитровым наддувным мотором мощностью 238 лошадиных сил (350 Нм крутящего момента), пару которому составляет восьмидиапазонный автомат. Привод только полный.

Судя по всему, модернизированная Tugella уже скоро появится в продаже в России, но сроков Geely пока не называет. В конце сентября очевидцы засняли в Москве еще одну новинку — кроссовер Monjaro, который будет продаваться с тем же безальтернативным турбомотором 2.0, автоматом Aisin и полным приводом.

Автоновости,Geely,
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