Обновленную Geely Tugella заметили в России

На прошлой неделе компания Geely начала продажи обновленного кросс-купе Tugella в Белоруссии. Вслед за соседней страной автомобили начали появляться и в России, о чем свидетельствуют снимки, опубликованные «Китайскими автомобилями». Tugella сфотографировали возле одного из дилерских центров в Москве, а узнать в ней рестайлинговую модель можно по сетчатой решетке радиатора, подретушированным бамперам и четырем патрубкам выхлопной системы вместо двух.

По данным издания, на снимках запечатлена Geely Tugella в новой топовой комплектации Flagship Sport, которая добавится с обновлением к двум существующим — базовой Luxury и Flagship, которая займет среднюю позицию. На это указывает стайлинг: крыша, корпуса внешних зеркал заднего вида и колесные диски выкрашены в черный цвет.

Оснащение кроссовера с обновлением стало богаче, хотя в нем так и не появились противотуманные фары. В Белоруссии в список вошли проекционный дисплей, премиальная аудиосистема Bose с 12 динамиками, темный потолок и новые электронные помощники.

Китайские автомобили

На белорусском рынке рестайлинговая Tugella подорожала на 2,5-5 процентов в зависимости от комплектации и стоит минимум 111 600 белорусских рублей (2,8 миллиона рублей). По данным одного из российских дилеров Geely, у нас цены будут выше на 200 тысяч рублей. Сейчас рекомендованная цена стартует с 3 549 990 рублей.

Под капотом без изменений: Geely Tugella предлагается с двухлитровым наддувным мотором мощностью 238 лошадиных сил (350 Нм крутящего момента), пару которому составляет восьмидиапазонный автомат. Привод только полный.