Аккумуляторы Mercedes-Benz E-Class и CLS могут разрядиться при ДТП

В начале прошлого года Mercedes обнаружил «неполадку» во время внутреннего краш-теста, в ходе которого 12-вольтовая батарея сместилась в результате аварии. Компания начала расследование, подробно проанализировав результаты краш-тестов.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

В качестве меры предосторожности в августе 2022 года в серийное производство было запущено улучшенное крепление для 12-вольтовой батареи для дополнительного спокойствия. Где-то летом 2022 года немецкому автопроизводителю пришла в голову идея проанализировать , «может ли послеаварийный отказ системы eCall и аварийных световых сигналов представлять угрозу безопасности». Поэтому Mercedes-Benz решил провести давно назревший отзыв.

В прилагаемом отчете подозреваемая группа указана как 19 698 транспортных средств, а поставщиком 12-вольтовых аккумуляторов, используемых в указанных транспортных средствах, является Philippine GmbH & Co. Technische Kunststo. Дилерам уже дали указание установить дополнительную опору для крепления аккумулятора. Затронутые клиенты будут уведомлены почтой не позднее 29 ноября.