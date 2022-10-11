Аккумуляторы Mercedes-Benz E-Class и CLS могут разрядиться при ДТП

В начале прошлого года Mercedes обнаружил «неполадку» во время внутреннего краш-теста, в ходе которого 12-вольтовая батарея сместилась в результате аварии. Компания начала расследование, подробно проанализировав результаты краш-тестов.
В качестве меры предосторожности в августе 2022 года в серийное производство было запущено улучшенное крепление для 12-вольтовой батареи для дополнительного спокойствия. Где-то летом 2022 года немецкому автопроизводителю пришла в голову идея проанализировать , «может ли послеаварийный отказ системы eCall и аварийных световых сигналов представлять угрозу безопасности». Поэтому Mercedes-Benz решил провести давно назревший отзыв.
В прилагаемом отчете подозреваемая группа указана как 19 698 транспортных средств, а поставщиком 12-вольтовых аккумуляторов, используемых в указанных транспортных средствах, является Philippine GmbH & Co. Technische Kunststo. Дилерам уже дали указание установить дополнительную опору для крепления аккумулятора. Затронутые клиенты будут уведомлены почтой не позднее 29 ноября.
Подозреваемая группа автомобилей состоит из 9 741 экземпляра CLS 450 Coupe, 2 096 экземпляров CLS 53 Coupe, 3 428 экземпляров седана E 450 и 4 433 экземпляров седана E 53. Эти автомобили производились с 19-го по 22-й модельный год в период с 8 января 2018 года по 23 августа 2022 года.