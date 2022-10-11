Porsche выпустит электрический семиместный внедорожник

Porsche планирует расширить свою линейку электромобилей за счет нового трехрядного внедорожника, расположенного над Cayenne и, вероятно, по цене выше, чем у любого другого Porsche для массового рынка в продаже. Отчеты поступили от нескольких сотрудников дилерских центров, которые говорят, что предварительно ознакомились с прототипом и были удивлены, увидев смесь седана и кроссовера. Прототип известен как K1, но его окончательное название будет другим.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

В свою очередь компания намекнула, что K1 унаследует технологии концепта Mission R. Это, вероятно, относится к внутренним компонентам на 920 В и трансмиссии с масляным охлаждением. Принимая во внимание более ранние отчеты, можно предположить, что автомобиль станет самым дорогим Porsche для массового рынка, когда он дебютирует.