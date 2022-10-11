АвтоВАЗ решил сделать ставку на собственные моторы

Санкции со стороны Запада подтолкнули АВТОВАЗ отказаться от автоматических трансмиссий. Портал «Лада.Онлайн» выяснил, ожидается ли возобновление производства двигателя Renault-Nissan H4m/HR16de, который ранее устанавливался на Lada Vesta и Lada XRAY.

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Отмечается, что локализацию мотора Renault-Nissan H4m/HR16de на АВТОВАЗе осуществляли в несколько этапов. Так, сначала освоили сборку этих двигателей в новом современном цехе. Затем альянс Renault-Nissan одобрил производство двигателей HR16 по полному циклу.

Летом текущего года стало известно, что двигатель Renault-Nissan локализован. Но это была не полная локализация, а частичная. В этой связи, как отмечалось, гарантии выпуска не было.

Эксперты портала обратились в пресс-службу АВТОВАЗа с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Ни один проект не остановлен, но пока приоритет - собственные моторы», - подчеркнул директор по коммуникациям Сергей Ильинский.

Сейчас на заводе производятся только 8-клапанные двигатели ВАЗ (11182 и 21214). Возобновление выпуска 16-клапанного двигателя ВАЗ прогнозируется лишь в мае 2023 года.