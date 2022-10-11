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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ займется послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan

Российская Газета

Компания АвтоВАЗ займется послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan и поставкой запчастей, об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

АвтоВАЗ займется послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Он также отметил, что все российские активы Nissan, включая предприятие в Санкт-Петербурге, перейдут в госсобственность в лице ФГУП НАМИ, при этом сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет.

Передача завода Nissan в госсобственность предполагает сохранение его работоспособности, это около 2 тысяч рабочих мест.

Напомним, завод Nissan в Санкт-Петербурге с 14 марта приостановил работу в связи с перебоями поставок комплектующих. На этом предприятии выпускались кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Тогда же компания Nissan также приостановила поставки в Россию внедорожника Nissan Pathfinder нового поколения, который поступил в продажу в середине февраля 2022 года.

Ранее, Toyota объявила, что прекращает выпуск автомобилей в России. После шести месяцев простоя компания не видит реалистичной возможности для возобновления производства в будущем.

Сотрудникам предприятия в Санкт-Петербурге будет предложена поддержка, включая помощь в дальнейшем трудоустройстве и повышенные выплаты.

Судьба завода пока не решена, по предварительной информации, питерскую площадку впоследствии продадут.

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