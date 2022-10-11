Все российские активы Nissan перейдут в госсобственность

Минпромторг анонсировал переход всех российских активов автоконцерна в госсобственность в лице ФГУП НАМИ, передает РИА Новости.

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В частности, речь идет о заводе компании. Также отмечается, что сделка предусматривает опцион на обратный выкуп в течение 6 лет. Так, порядка 2 тысяч рабочих мест на заводе Nissan сохранятся.

«АвтоВАЗ» будет заниматься послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan в России и поставкой к ним запчастей.

Весной автокомпания Nissan решила приостановить производство в России на первую половину финансового года. В марте автозаводы японских компаний Nissan и Toyota в Петербурге ушли в простой.

Как сообщили СМИ ранее, приостановку работы завода японского концерна Nissan в Санкт-Петербурге решили продлить до конца года.