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1 час назад

Новости автомира: все российские активы автоконцерна Nissan перейдут в госсобственность

Лера Букина

Минпромторг анонсировал переход всех российских активов автоконцерна в госсобственность в лице ФГУП НАМИ, передает РИА Новости.

Все российские активы Nissan перейдут в госсобственность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, речь идет о заводе компании. Также отмечается, что сделка предусматривает опцион на обратный выкуп в течение 6 лет. Так, порядка 2 тысяч рабочих мест на заводе Nissan сохранятся.

Коллекцию прототипов «АвтоВАЗа» обнаружили на свалке

«АвтоВАЗ» будет заниматься послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan в России и поставкой к ним запчастей.

Весной автокомпания Nissan решила приостановить производство в России на первую половину финансового года. В марте автозаводы японских компаний Nissan и Toyota в Петербурге ушли в простой.

Как сообщили СМИ ранее, приостановку работы завода японского концерна Nissan в Санкт-Петербурге решили продлить до конца года.

Ранее сообщалось, что 7,6% акций компании Aston Martin Lagonda выкупил китайский автопроизводитель Geely. Он является владельцем шведской компании Volvo, а также 10% акций Mercedes-Benz и 34% — корейского подразделения Renault.

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