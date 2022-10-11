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47 минут назад

Новости автомира: коллекцию прототипов «АвтоВАЗа» обнаружили на свалке

Никита Бородкин

Коллекцию прототипов «АвтоВАЗа» 1990-х и 2000-х годов производства обнаружили на закрытой и якобы охраняемой территории Паркового комплекса истории техники имени Сахарова в Тольятти. Видео с «музейными» экспонатами в очень плохом состоянии опубликовали на YouTube-канале KhaDm.

Коллекцию прототипов «АвтоВАЗа» обнаружили на свалке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ролике показаны прототипы моделей 2116, 1119, 1120, 2170, ЕлАЗ-1121, «Ока-2», а также малоизвестного концепта Lada UFO. У многих машин повреждены кузова и лакокрасочное покрытие, нет фар, стекол, колес, бамперов и зеркал. При этом детали уникальны и заменить их нечем, поскольку изготавливались поштучно.

Вокруг расположены другие машины серийного выпуска, однако и они находятся далеко не в лучшем состоянии.

Напомним, что ранее Avtograd news, специализирующийся на новостях «АвтоВАЗа», рассказал, что на территории предприятия скопилось множество некомплектных машин. Предприятие якобы столкнулось с дефицитом многих компонентов, в частности, ремней безопасности для NIVA Legend, проводов головной оптики для NIVA Travel, соединительных муфт вала рулевой колонки для Lada Granta. При этом авторы публикации уверены, что проблемы решаемы, а все произведенные машины в будущем поступят в продажу.

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