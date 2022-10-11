Коллекцию прототипов «АвтоВАЗа» обнаружили на свалке

Коллекцию прототипов «АвтоВАЗа» 1990-х и 2000-х годов производства обнаружили на закрытой и якобы охраняемой территории Паркового комплекса истории техники имени Сахарова в Тольятти. Видео с «музейными» экспонатами в очень плохом состоянии опубликовали на YouTube-канале KhaDm.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ролике показаны прототипы моделей 2116, 1119, 1120, 2170, ЕлАЗ-1121, «Ока-2», а также малоизвестного концепта Lada UFO. У многих машин повреждены кузова и лакокрасочное покрытие, нет фар, стекол, колес, бамперов и зеркал. При этом детали уникальны и заменить их нечем, поскольку изготавливались поштучно.

Вокруг расположены другие машины серийного выпуска, однако и они находятся далеко не в лучшем состоянии.