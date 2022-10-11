FAW решил поставлять в Россию подержанные автомобили из Китая

Китайский автопроизводитель FAW, который осуществляет сборку нескольких бюджетных моделей Volkswagen в КНР, планирует наладить поставки подержанных автомобилей на российский рынок. По данным источников, в компании уже сейчас обсуждают возможности для экспорта в Россию партии из тысячи Volkswagen Jetta с пробегом. Помимо бюджетных седанов, компания рассматривает вариант с поставками подержанных автомобилей из премиальной линейки Hongqi.
Никакой информации касательно года выпуска и технического состояния партии Volkswagen Jetta пока нет. Однако учитывая, что производить эти автомобили перестали еще в 2019 году, речь идет как минимум о трёхлетних машинах. Также пока нет информации о том, сколько такие автомобили будут стоить в России. На домашнем китайском рынке трёхлетние «Джетты» можно купить в среднем за 400-600 тысяч рублей, однако стоит полагать, что на российском рынке стоимость будет выше.
Помимо бюджетных седанов, собранных на мощностях FAW, компания готовит к отправке в Россию партию из 3750 подержанных автомобилей премиальной марки Hongqi. Однако в этом случае нет информации даже о том, какие именно модели планируют поставлять в Россию. Вероятно, речь идет о бестселлерах бренда — седане H5 и кроссовере HS5.
Такое решение было вполне ожидаемо, учитывая растущий интерес к китайским автомобилям в России. По состоянию на начало октября машины китайских производителей занимали треть всего автомобильного рынка России. Только за неделю на отечественном рынке было реализовано более 2,5 тысячи автомобилей, что составило 30 процентов от общего числа продаж.