FAW решил поставлять в Россию подержанные автомобили из Китая

Китайский автопроизводитель FAW, который осуществляет сборку нескольких бюджетных моделей Volkswagen в КНР, планирует наладить поставки подержанных автомобилей на российский рынок. По данным источников, в компании уже сейчас обсуждают возможности для экспорта в Россию партии из тысячи Volkswagen Jetta с пробегом. Помимо бюджетных седанов, компания рассматривает вариант с поставками подержанных автомобилей из премиальной линейки Hongqi.

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Никакой информации касательно года выпуска и технического состояния партии Volkswagen Jetta пока нет. Однако учитывая, что производить эти автомобили перестали еще в 2019 году, речь идет как минимум о трёхлетних машинах. Также пока нет информации о том, сколько такие автомобили будут стоить в России. На домашнем китайском рынке трёхлетние «Джетты» можно купить в среднем за 400-600 тысяч рублей, однако стоит полагать, что на российском рынке стоимость будет выше.

Помимо бюджетных седанов, собранных на мощностях FAW, компания готовит к отправке в Россию партию из 3750 подержанных автомобилей премиальной марки Hongqi. Однако в этом случае нет информации даже о том, какие именно модели планируют поставлять в Россию. Вероятно, речь идет о бестселлерах бренда — седане H5 и кроссовере HS5.