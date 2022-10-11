В Москве сфотографировали роскошный внедорожник Aurus Komendant

У спецслужб появился первый Aurus Komendant. Новинку российского люксового бренда запечатлел в центре Москвы фотограф Сергей Козырев. Судя по антенне, врезанной в крышу, номерам серии е***кх и обрамляющим их спецсигналам, автомобиль относится к Федеральной службе охраны. Презентация «Коменданта» состоялась две недели назад, но пока внедорожники собираются только на мощностях НАМИ. Серийное производство в Татарстане начнётся в следующем году.

Фото: © @serg_kozirev © @serg_kozirev

Для Федеральной службы охраны сделали внедорожник в традиционном чёрном цвете, хотя Aurus Komendant планируют красить в необычные оттенки: демонстрационная машина была оранжевой, предсерийные экземпляры красили в тёмно-зелёный малахитовый, бордовый и бледно-синий.

Все характеристики Aurus Komendant давно не секрет. Внедорожник унифицирован по шасси с другими моделями на Единой модульной платформе, однако «Комендант» короче седана Senat на 25 сантиметров, подвеска не пружинная, а пневматическая с возможностью регулировки дорожного просвета в диапазоне от 215 до 260 миллиметров.

Под капотом гибридная силовая установка на основе 4,4-литрового V8 пиковой отдачей 598 сил и 880 Нм. Тяга передаётся через 9-ступенчатый «автомат» КАТЕ, привод полный. Снаряжённая масса 5,4-метрового внедорожника — 3235 килограммов, то есть паспортная грузоподъёмность — всего 260 килограммов.