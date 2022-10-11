Jaguar попрощался с бензиновыми спорткарами особым F-Type

Фирма Jaguar прощается с бензиновыми спорткарами — представлен особый F-Type 75, который символизирует скорое окончание производства модели. Числовой индекс не случаен: историю спорткаров в Jaguar ведут от XK120 образца 1948 года, то есть в следующем году «драйверским» двухдверкам исполнится 75 лет. Стратегия Jaguar не подразумевает использование двигателей внутреннего сгорания: с 2025 года все новинки марки будут электрическими.

Фото: Motor.ru Motor.ru

У юбилейных F-Type 75 Edition минимум отличий от исходных спорткаров: на передних крыльях добавлены декоративные шильдики, палитра красок расширена за счёт особого зелёного металлика, в стандартную комплектацию входят глянцевые чёрные 20-дюймовые диски и заводской антихром.

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Пока Jaguar поделился затемнёнными фотографиями «прощальных» F-Type, поэтому увидеть отличия сложно. Однако известно, что спорткары серии 75 Edition будут доступны в кузовах купе и родстер, а оснащение окажется очень богатым: не придётся доплачивать за облегченные кожаные кресла, обивку потолка из замши, цифровую приборную панель, адаптивную подвеску и активный задний дифференциал.

Анонсированы две модификации F-Type 75 и F-Type R 75. Базовая заднеприводная версия будет оснащаться 5,0-литровым V8 в варианте форсировки на 450 сил и 580 Нм. Топ-версия с литерой R получит 575-сильный (700 Нм) компрессорный 5,0-литровый V8, обязательный полный привод и другие опции «заряженных» исполнений. Впрочем, в обойме останутся и обычные заднеприводные Jaguar F-Type с «турбочетвёркой» 2.0 (300 сил, 400 Нм), но спецверсия им не положена.